Vitesse gaat door in Europa: wedstrijd Tottenham definitief geschrapt

Henk Fraser volgt zijn Spar­ta-hart en blijft: ‘Escape zag ik niet zitten’

Henk Fraser blijft Sparta trouw. De coach twijfelde of hij langer moest aanblijven na het vertrek van technisch directeur Henk van Stee. Vandaag heeft hij zijn spelersgroep echter aangegeven dat hij aanblijft op Het Kasteel. ,,Mijn vertrouwen in de spelersgroep is groot. En andersom is dat vertrouwen er ook naar mij. We willen met elkaar zorgen voor handhaving.”

10 december