Vitesse favoriet met de bibbers: Bayern werd ook uitgeschakeld door Holstein Kiel

Een ijspiste moet Vitesse weer geloof geven. Zelfvertrouwen en voetballend vermogen. In Arnhem is het duel met Excelsior niet zomaar een doordeweekse klus. In de hoofdstad van Gelderland hangen prestige en miljoenen euro’s aan de confrontatie met de eerstedivisionist. De club wil de beker. Dat is door alles en iedereen al meermaals uitgesproken.