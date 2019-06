Vitesse bezuinigt miljoenen: gat in de begroting moet dicht

Ajax en PSV beginnen met uitduel, eerste topper in speelronde 7

16 juni PEC Zwolle en Willem II trappen seizoen 2019/2020 in de eredivisie op 2 augustus af met een duel in het MAC³PARK Stadion in Zwolle. Een dag later komen Ajax en PSV voor het eerst in actie. Feyenoord begint de competitie op zondag, thuis tegen stadgenoot Sparta.