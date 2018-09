Virus houdt Van de Pavert aan de kant

De Ligt: Verschil tussen top en wereldtop

0:38 Ondanks de nederlaag in de Nations League tegen Frankrijk (2-1) ziet Matthijs de Ligt toch genoeg positieve punten om op verder te bouwen met Oranje. ,,In Nederland had iedereen verwacht dat we met 5-0 of 6-0 zouden verliezen. Maar wij weten dat elk team het lastig met ons heeft als we compact staan'', zei de verdediger van Ajax. ,,Dat hebben we hier wel laten zien.''