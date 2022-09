Virgil van Dijk tankt vertrouwen met Oranje: ‘Hopelijk wordt het een speciaal WK’

,,Dit is zeker fijn", sprak een tevreden Van Dijk na afloop bij de NOS. ,,Het was geen goede wedstrijd, maar we winnen wel. Dit geeft een lekker gevoel, al moeten we nog veel beter spelen", zo analyseerde de aanvoerder.

Van Dijk vond wel dat Oranje met name in de eerste helft niet goed speelde. ,,Maar we spelen wel tegen België. We moeten niet vergeten dat dit een van de beste teams is. Je weet dat zij de wedstrijd in Brussel hebben geanalyseerd en ons uit elkaar wilden trekken met veel beweging. Ze hebben Kevin De Bruyne, Eden Hazard... Dan moet je hard werken, veel rennen. Het belangrijkste is dat we winnen.”

,,We gaan nu met een goed gevoel naar het WK", zei Van Dijk. ,,Je houdt de nul en je wint. Nu is Qatar het volgende station. Dit geeft vertrouwen en het is genieten, hopelijk blijft dit gevoel zo. We gaan alles geven en we hebben iedereen nodig. Hopelijk wordt het dan een speciaal WK.”

