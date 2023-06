Virgil van Dijk schaamt zich voor Oranje: ‘Er is wel reden tot paniek, ja’

Virgil van Dijk luidde na de derde nederlaag in vier wedstrijden de noodklok. De aanvoerder van Oranje zegt zelfs te twijfelen of dit Oranje zich wel kwalificeert voor het EK 2024 in Duitsland. ,,Als we zo spelen als we deden in de eerste helft tegen de Italianen, dan kunnen we het EK vergeten’’, zegt Van Dijk. ,,Wat er beter moet? Het hele pakket eigenlijk.’’

De bijzonder uitgesproken verdediger van Liverpool zei dat hij ‘zich slecht had gevoeld’ toen Oranje halverwege met 0-2 de kleedkamers op zocht in Enschede. In de kleedkamer noemde Ronald Koeman man en paard, maar na afloop zei hij ook dat zijn spelers veel harder en directer moesten zijn tegenover elkaar. Dat het tijd wordt de internationals elkaar corrigeren.

Als we zo blijven spelen als in de eerste helft, dan maak ik mij zorgen Virgil van Dijk ,,Als groep moeten we inderdaad verantwoordelijkheid gaan nemen. Allemaal, echt stuk voor stuk’’, zegt Van Dijk. ,,We moeten het systeem er in slijpen. Of het op de schop moet? In mijn ogen niet. Ons systeem is ‘work in progress’ zoals ze dat in Engeland noemen.’’



Maar volgens de routinier is het inmiddels wel vijf voor twaalf bij het Nederlands elftal. De wedstrijden tegen Griekenland en Ierland in september lijken nog ver weg, maar zijn in de ogen van Van Dijk belangrijker dan ooit. ,,Er ging de eerste helft veel mis tegen Italië‘’, zegt Van Dijk. ,,De communicatie was niet goed, we waren overal net te laat. We waren gewoon niet goed genoeg. Als we ons willen plaatsen voor het EK, moet het vele malen beter.’’

Na de wedstrijd tegen Kroatië, die met 2-4 werd verloren woensdagavond, was er al een bespreking waarin werd duidelijk gemaakt dat het niveau omhoog moest en snel ook. De start tegen de Italianen was echter wederom ondermaats. ,,We moesten ons echt schamen’’, zegt Van Dijk, die het onzin vond om over zijn eigen functioneren te praten.

,,Het gaat er helemaal niet om wat ik vind van mezelf. Het gaat om het team. Dáár praat ik hier over. We moeten stoppen met hoe ik heb gespeeld. Het gaat om het team dat progressie moet boeken. Als team. We hebben weer drie tegentreffers geïncasseerd. Als groep, en daar hoor ik bij. We moeten allemaal beter. Als we zo blijven spelen als in de eerste helft, dan maak ik mij zorgen. Maar ik weet ook wat wij kunnen. Maar we moeten het wel gaan laten zien, dat is duidelijk.’’

Ronald Koeman noemde de eerste helft na afloop zelfs ‘beschamend’. Oranje werd ook uitgefloten, Van Dijk kon zich daar alles bij voorstellen. ,,Dat was terecht’’, zegt Van Dijk. ,,Zo voelde het voor ons ook. En nu? Na zo’n lang seizoen moeten we nu op vakantie. Dat is ook belangrijk. En als we straks terugkeren in september moet iedereen in zijn beste vorm zijn. Zodat we in elk geval twee overwinningen kunnen pakken.’’

Na afloop kwam ook Dumfries voor de camera. Hij vertelde dat de spelers een stevig gesprek hebben gehad na afloop van de nederlaag tegen Italië. ,,Vooral de manier waarop is natuurlijk niet goed. Dat hebben we zojuist ook met elkaar besproken. Dat is uiteraard onvoldoende. Natuurlijk zijn er harde woorden gevallen in de kleedkamer en wijs je elkaar op de verantwoordelijkheden.”

Ik denk niet dat er ooit iemand bij Oranje komt en zijn best niet doet. Frenkie de Jong

Daarbij kwam vooral naar voren dat niet iedereen deed wat er van hem gevraagd werd. ,,Het was niet goed en bepaalde afspraken kwamen we niet na. Dat moet beter. Vier wedstrijden elf tegendoelpunten is natuurlijk ondermaats. We hebben ook tegen elkaar gezegd dat we harder moeten verdediger en scherper moeten zijn op het voorkomen van doelpunten.”

Frenkie de Jong vond Oranje niet lamlendig

Frenkie de Jong vertelde aan de NOS vooral te zijn geschrokken van de openingsfase. ,,De eerste helft was heel erg slecht. Ik denk dat we daar de wedstrijd hebben weggeven. In het druk zetten waren wij heel slecht, er was altijd wel iemand vrij van hen en de kansen die zij kregen, maakten ze af. Of het lamlendig was? Ik snap dat het er zo uitziet, maar dat komt omdat je overal te laat bent. Ik denk niet dat er ooit iemand bij Oranje komt en zijn best niet doet.”

Oranje gaat dus met een kater de zomervakantie in en moet zich oprichten voor de EK-kwalificatie in september. ,,Het is nu einde seizoen, iedereen is toe aan vakantie en dan hebben we gelijk in september belangrijke wedstrijden tegen Griekenland en Ierland, wat normaal gesproken onze concurrenten worden voor EK-kwalificatie. Maar je weet niet hoe iedereen in september binnenkomt: misschien is iedereen dan beter in vorm. Er is geen paniek, ik denk dat we in september goed voor de dag kunnen komen.”

