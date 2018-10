Vincent Bijlo: Feyenoord is zo grillig als een vrouw in de overgang

Het wordt niks vanmiddag, zeggen ze, de angsthazen, de slappeknieënsupporters en de analytici die het kunnen weten. De wedstrijd is al gespeeld voordat hij begonnen is. Feyenoord kan zich beter ziek melden, dat scheelt weer brandstof voor de spelersbus, dan houden we meer geld over om een opvolger voor Van Persie te kopen. ‘We’, ja. Ik ben er ook één, een Feyenoorder, tot in het diepst van mijn vezels.