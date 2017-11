Vilhena: Ik sluit me af voor de buitenwereld

De middenvelder wilde na afloop niet zeggen wat hij daarmee bedoelde. ''Dat is voor mezelf. Ik sluit me gewoon af voor de buitenwereld, wil niets horen. Verder ga ik het er niet over hebben'', zei Vilhena bij RTV Rijnmond.

De international van het Nederlands elftal vierde zijn doelpunt op dezelfde manier als Memphis Depay onlangs al een paar keer deed bij Olympique Lyon en Oranje. Het lijkt een signaal naar de buitenwacht dat kritiek hen niet raakt. Feyenoord incasseerde de afgelopen weken de ene na de andere nederlaag in de Champions League en kon in de eredivisie ook niet winnen van clubs als NAC Breda, PEC Zwolle, Roda JC, ADO Den Haag en VVV-Venlo. De landskampioen boekte bij Groningen dan eindelijk de eerste overwinning in bijna twee maanden tijd.

''Dat geeft vertrouwen, nu moeten we deze lijn doortrekken'', zei Vilhena. ''Volgende week spelen we thuis tegen Vitesse. Dan moeten we weer onze stinkende best doen en drie punten pakken.''