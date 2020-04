Vijf vragen aan advocaat Cambuur en De Graafschap: ‘Meer clubs willen algemene ledenvergadering’

Dolf Segaar, de advocaat die Cambuur en De Graafschap vertegenwoordigt in de zaak tegen de KNVB doet een beroep op het gezonde verstand van de betrokkenen. ,,We moeten hier, in het belang van het betaalde voetbal, met elkaar uitkomen. Niemand is gebaat bij een situatie waarin we teveel de degens kruisen.”

Waarom zijn Cambuur en De Graafschap kansrijk in een kort geding?

,,Er zijn argumenten waarom de besluitvorming niet gegaan is, zoals de statuten en reglementen van de KNVB voorschrijven. Bovendien valt er op de besluitvorming zelf het een en ander aan te merken. Maar inhoudelijk wil ik er niet teveel over zeggen. Ik vind het netjes om het eerst tussen de partijen te spelen en wil bovendien mijn kruit droog houden.”

Voor promotie van Cambuur en De Graafschap zijn er ruwweg twee mogelijkheden: via een algemene ledenvergadering en een kort geding. Welke geniet uw voorkeur?

,,Het is altijd beter dat partijen er zonder rechter met elkaar uitkomen. Dat zou via een algemene ledenvergadering kunnen. Het sectiebestuur betaald voetbal moet dan zeggen: we gaan een nieuwe vergadering beleggen óf het moet vanuit een groep clubs (minimaal vier, red.) worden geïnitieerd. Ik heb begrepen dat een meerdere clubs iets voelen voor zo’n vergadering. Welke weet ik nog niet. Maar het zijn er meer dan vier.”

Kan zo’n algemene ledenvergadering op korte termijn plaatsvinden?

,,Dat hangt af van het bestuur betaald voetbal. De reglementen schrijven voor dat het bestuur de vergadering bijeenroept. Normaal geldt daar een termijn van drie weken voor. Maar in spoedeisende gevallen kan dat op kortere termijn. Naast de algemene ledenvergadering richten we ons op een kort geding. Dat is een extra middel voor een rechterlijke uitspraak. Vandaag gaat er een dagvaarding naar de rechtbank.”

Waarom zouden veel eredivisieclubs zo’n algemene ledenvergadering willen? Clubs als pakweg Heracles of FC Groningen geen rol in deze zaak, hebben dus toch niets te verliezen of te winnen?

,,Ik denk juist dat iedereen wat te verliezen heeft. Solidariteit betekent ook dat je met elkaar een goede besluitvorming hebt. Nu worden weliswaar andere clubs gedupeerd, maar uiteindelijk wil elke club kunnen rekenen op een goede besluitvorming in je vereniging.”