Dat voetbal van iedereen is, blijkt jaarlijks in de strijd om de KNVB-beker. Elke club in Nederland maakt kans om het toernooi te winnen, van Ajax tot Te Werve. Vijf onvergetelijke bekeravondjes van de amateurs uit de afgelopen tien jaar.

1 Swift

Vitesse zal niet al te gemakzuchtig zijn voor de wedstrijd dinsdagavond tegen de amateurs van RKAV Volendam. De Arnhemmers hebben wat goed te maken. Vorig jaar gingen ze – nota bene als bekerhouder – onderuit tegen Swift. Op het kunstgras in Amsterdam Oud-Zuid bleef het 0-0, waarna de zaterdag-hoofdklasser de strafschoppen beter dan de profs nam.

Volledig scherm Vitesse-linksback Alexander Büttner druipt af na de nederlaag tegen Swift. © Paul Meima

2 VVSB

IJsselmeervogels was in 1975 de eerste, VVSB in februari 2016 de laatste amateurclub die de halve finale bereikte. In de kwartfinale baarde de topklasser opzien door tegen FC Den Bosch in de laatste tien minuten van een 2-0 achterstand terug te komen. Maikey Parami maakte de bevrijdende 2-3 in De Vliert, waardoor Voetbal Vereniging Sint Bavo uit Noordwijkerhout bij de laatste vier kwam. FC Utrecht was in de halve eindstrijd te sterk.

Volledig scherm Feest in de kantine van de amateurs van VVSB na de 3-2 overwinning op FC Den Bosch in de beker. In het midden matchwinner Maikey Parami. © Nederlandse Freelancers

3 ADO’20

Ze waren nog zo gewaarschuwd, want in 2012 had ADO’20 met Almere City FC al een profclub uitgeschakeld. FC Eindhoven kon zich echter niet wapenen tegen de amateurs uit Heemskerk. De toenmalige topklasser stond binnen een kwartier met 5-0 voor. De Brabantse eerstedivisionist kwam de tik op sportpark De Vlotter niet meer te boven: het werd nog 6-1.

Volledig scherm Spelers van ADO'20 vieren de 6-1 overwinning op FC Eindhoven. © pro shots / Jasper Ruhe

4 GVVV

In één seizoen versloeg GVVV eredivisionist Excelsior en daarna ook nog eerstedivisionist Sparta. In 2011 had de toenmalige topklasser nog de minste moeite met Excelsior, dat op Woudestein met 0-3 verslagen werd. Op Het Kasteel was het later een stuk spannender. Meer dan 1500 meegereisde fans zagen de ploeg van trainer Erik Assink tot in de verlenging knokken voor een 1-1 gelijkspel. Daarna namen de Veenendalers de strafschoppen beter, waarna het in de meer dan dertig bussen terug naar huis een groot feest was.

Volledig scherm De speler van GVVV vieren feest na de zege op Sparta in het toernooi om de KNVB-beker. © Pro Shots

5 FC Lienden

Vitesse ging al eerder pijnlijk onderuit, in 2008 tegen streekgenoot FC Lienden bijvoorbeeld. De Gelderse amateurclub won met 1-0, na een rake vrije trap van Erik de Kruijk van een meter of twintig. Een dag later probeerde de middenvelder van de toenmalige topklasser dat speciaal voor twee cameraploegen nog een keer. ,,Schoot hij niet één keer tussen de palen in 120 keer pogingen”, herinnerde oud-trainer Hans Kraay zich in een terugblik bij de KNVB nog. Voor Kraay was de stunt overigens niet eenmalig, in 2014 stond hij met JVC Cuijk in de kwartfinale.