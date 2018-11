Vijf lessen voor Oranje uit laatste vijf nederlagen tegen Frankrijk

Het Nederlands elftal mag morgenavond tegen Frankrijk serieus hopen op een goed resultaat. Dat is al heel wat, want de afgelopen vijf keer lukte het Oranje nooit van Frankrijk te winnen of zelfs maar gelijk te spelen. Vijf lessen uit vijf nederlagen.

Door Daan Hakkenberg



5 maart 2014, Frankrijk - Nederland, 2-0 (vriendschappelijk)

Gregory van der Wiel, Bruno Martins Indi, Jean-Paul Boëtius. Het zijn namen die klinken als echo’s uit een ver verleden van de Nederlands elftal. En toch is het nog geen vier jaar geleden dat Oranje met dit trio tegen een pijnlijk verlies aanliep tegen Frankrijk.



Even pijnlijk, als belangrijk trouwens. De 2-0 nederlaag (goals Benzema en Matuidi) in aanloop naar het wereldkampioenschap in Brazilië is voor bondscoach Louis van Gaal het definitieve bewijs dat deze lichting spelers niet kan steunen op een viermansverdediging.



Twee maanden later tegen Ecuador kiest hij voor vijf man in de defensie. Een meer behoudende speelstijl, maar de uitkomst van die keuze is genoegzaam bekend. Het leidt tot een prachtig WK in Brazilië met de derde plek als beloning. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van Nederland als internationaal vermaarde voetbalnatie.

25 maart 2016, Nederland-Frankrijk: 2-3 (vriendschappelijk)

Het belang van vriendschappelijke wedstrijden is vaak ver te zoeken, maar deze wedstrijd van het Nederlands elftal in de Arena sneeuwt helemaal onder. Het is een dag na het overlijden van Johan Cruijff, de grootste Nederlandse speler aller tijden. Dus gaat het na het verlies tegen Frankrijk niet over de verrichtingen van Joël Veltman of Jeffrey Bruma maar vooral over het eerbetoon aan Cruijff.

Volledig scherm Eén minuut stilte voor Johan Cruijff tijdens Nederland-Frankrijk. © Pim Ras Fotografie Het 3-2 verlies geeft overigens een vertekenend beeld, want Oranje mag nooit aanspraak maken op een goed resultaat. ,,Geen moment doet Oranje eer aan de erfenis van Cruijff, de man die het Nederlandse voetbal zo groot maakte,’’ schrijft deze krant. ,,Schrijnend is het kwaliteitsverschil op alle posities in het veld - en van de speelwijze van bondscoach Danny Blind zal Cruijff ook niet vrolijk zijn geworden. 5-3-2, zonder fatsoenlijke vleugels, zonder beweging. Stilstaand angsthazenvoetbal is het, zonder ook maar een spoortje van klasse of avontuur.’’



De les van deze vriendschappelijke interland is dat de nalatenschap van Cruijff niet terug te vinden is bij Oranje.

Volledig scherm Danny Blind. © Pim Ras Fotografie 10 oktober 2016 Nederland – Frankrijk, 0-1 (WK-kwalificatie)

Het is het Nederlands elftal al niet gelukt zich te plaatsten voor het Europees kampioenschap in Frankrijk, maar ook de kwalificatie voor het WK van 2018 verloopt niet zonder slag of stoot. Met het verlies tegen Frankrijk staat Nederland na de eerste drie wedstrijden op vier punten. In de eerste kwalificatiewedstrijd tegen Zweden is al met 1-1 gelijk gespeeld.



De slechte ouverture blijkt de opmaat voor het latere ontslag van bondscoach Danny Blind, die een half jaar na dit verlies tegen Frankrijk de wacht wordt aangezet. Na de 2-0 nederlaag tegen Bulgarije is kwalificatie voor het WK van Rusland definitief uit beeld geraakt. Blind blijkt niet de juiste man voor Oranje.

31 augustus 2017 Frankrijk (WK-kwalificatie), 4-0

Wie nog de illusie had dat er bij het Nederlands elftal toekomst is voor Wesley Sneijder, komt na deze WK-kwalificatiewedstrijd bedrogen uit.

Volledig scherm N'Golo Kanté in duel met Wesley Sneijder. © ANP Pro Shots Dick Advocaat durft het nog steeds aan om de 33-jarige Sneijder op de nummer 10-positie neer te zetten. Het is een dure les. Al gaat het te ver om de 4-0 nederlaag enkel en alleen toe te schrijven aan kersverse recordinternational.



,,Frankrijk is op elke positie de betere,’’ valt een dag later te lezen in deze krant. ,,Maar veruit het pijnlijkst oogt het middenveldspel van Oranje, zeker voor rust. Bij Georginio Wijnaldum en vooral Kevin Strootman gaat alles mis. Recordinternational Sneijder hobbelt hulpeloos in het midden, alsof hij in slow-motion speelt.’’



De nederlaag tegen Frankrijk laat zien dat de generatie van Van Persie (invaller), Sneijder en Robben in Oranje op haar laatste benen loopt.

9 september 2018 Frankrijk – Nederland (Nations League) 2-1

Het ene verlies is het andere niet. Van de vijf nederlagen tegen Frankrijk op rij is deze laatste wel degene met de meeste aanknopingspunten. De nieuwe bondscoach Ronald Koeman is ruim een half jaar in dienst en zowaar zijn de eerste tekenen van herstel voorzichtig merkbaar.



In de eerste helft is het Nederlands elftal nog kansloos, in de tweede helft richt de ploeg zich op en komt terug tot 1-1. Al weet Frankrijk met een goal van Oliver Giroud de wedstrijd uiteindelijk wel naar zich toe te trekken. Op basis van die goede tweede helft vertrekken de spelers met opgeheven hoofd uit Stade de France.



Frenkie de Jong wordt door de volgers van de eredivisie al op handen gedragen en heeft deze avond voor het eerst een basisplaats in Oranje. Hij belichaamt de wederopstanding van Oranje misschien wel het best. Zoals deze krant schreef: ‘Frenkie de Jong deed het ook bij zijn debuut als basisspeler verdienstelijk en onbevangen als altijd, steeds vooruit denkend in balbezit.”