Viergever teleurgesteld na punt bij FC Twente: ‘Komen de afspraken niet na’

PSV kreeg tegen FC Twente alweer voor de derde keer op rij snel een doelpunt tegen. En daar baalde Nick Viergever als een stekker van. ,,Het was hun enige schot tussen de palen in de eerste helft”, doelde hij op het schot van Keito Nakamura. ,,We maken het onszelf onnodig moeilijk.”

Viergever zocht naar een verklaring voor de tegengoal in de 8ste minuut, nadat het tegen Ajax (1e minuut) en FC Basel (8ste minuut) ook al snel raak was. ,,We komen de afspraken niet na die we maken. We krijgen beelden te zien, daar moet je dan wat mee doen. Dan moet je je inleven. Daar moeten we nog een flinke stap in maken.” Nakamura werd amper onder druk gezet en kon van buiten de zestien vrij uithalen en de bal in het net schieten.

Het vertrouwen is ook weleens beter geweest bij de spelers van PSV. Ook dat speelt volgens Viergever wel een rol. ,,Je wil goed beginnen aan een wedstrijd. Als je dat niet doet, krijg je wel een tik. We zitten even niet in een lekkere flow, we moeten hier zo snel mogelijk uit zien te komen. Dat was ook de bedoeling tegen Twente”, zei hij na het 1-1 gelijkspel in de Grolsch Veste. Denzel Dumfries zorgde uiteindelijk voor de gelijkmaker.

