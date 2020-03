Vier vragen over de juridische strijd tussen Ajax en de familie Nouri

Door Freek Jansen



Hoe is dit geschil ontstaan?

In de nasleep van het drama in Oostenrijk zat de familie Nouri vol met vragen wat zich op die 8 juli had afgespeeld. Khalid Kasem, advocaat en bekende van de familie, ontfermde zich als adviseur en woordvoerder verder over dit vraagstuk. Hij klopte meermaals bij Ajax aan, maar kreeg niet voor hem de gewenste reacties. Ajax nam in het eerste halfjaar een afstandelijke houding aan, op advies van juristen en adviseurs. Het complexe dossier had algemeen directeur Edwin van der Sar ondergebracht bij Rutger Arisz, een ander directielid, maar dat leverde vooral nog meer problemen op. Na een halfjaar ging Van der Sar er zelf meer mee aan de slag, toonde namens Ajax de menselijke en emotionele kant, maar zat daarbij ook gebonden aan de adviezen van zijn juridische omgeving. Ajax erkende de aansprakelijkheid, wilde de familie Nouri helpen, maar tot overeenstemming leidde het nog niet.