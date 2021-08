Vier spelers blinken uit in derde speelronde, Ilic zakt door het ijs

CijfersWie waren de uitblinkers in de derde speelronde van de eredivisie? En welke spelers vielen juist tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die minstens een halfuur in actie kwamen.

Verdediger André Ramalho blijkt een schot in de roos te zijn voor PSV. De Braziliaans is levensgevaarlijk bij corners en maakte tegen Groningen een treffer en had een belangrijke aandeel bij nog een goal. Hij kreeg een 8. Hetzelfde cijfer als Cambuur-invaller Jamie Jacobs, Go Ahead-vleugelspeler Ragnar Oratmangoen en Ajax-speler Antony.



Luka Ilic van FC Twente kreeg met een 3 het laagste cijfer van het weekeinde. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de domme rode kaart die hij opliep tegen Cambuur. Zijn ploeggenoten Jayden Oosterwolde en Queensy Menig scoorden met een 4 een niet veel hoger cijfer.

Fortuna Sittard – RKC 2-2

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Rota 5,5, Angha 5,5, Janssen 5,5, Ferati 5,5; Duarte 5,5 (60. Rienstra 6); Hansson 6, Tekie 6,5; Flemming 5,5, Seuntjens 6,5, Baghdadi 6 (60. Lake 6).

RKC: Vaessen 6; Gaari 6, Meulensteen 5,5, Touba 6, Büttner 7 (85. Bel Hassani -); Anita 6,5 (79. El Bouchataoui -), Azhil 6 (84. Oukili -), Van der Venne 5 (79. Daneels -); Odgaard 7, Kramer 7, Bakari 5.

Scheidsrechter: Manschot 6,5.

Man of the match: Michiel Kramer lijkt het naar zijn zin te hebben bij RKC, waar hij na drie wedstrijd al op drie goals staat. In 2015 maakte hij voor het laatst twee doelpunten in een eredivisiewedstrijd.

Cambuur – FC Twente 2-0

Cambuur: Stevens 6,5; Schmidt 6,5, Schouten 6,5, Mac-Intosch 6,5, Bangura 7; Hoedemakers 6, Breij 6,5 (89. Sambissa -), Maulun 7; Kiss 5 (46. Jacobs 8), Boere 6, Kallon 6,5.

FC Twente: Unnerstall 6, Troupée 5,5 (82. Ugalde -), Pröpper 5,5, Oosterwolde 4, Smal 5 (82. Everink -); Zerrouki 5 (82. Brama -), Sadilek 5; Vlap 5 (62. Limnios -), Ilic 3, Van Wolfswinkel 5 (62. Bosch -), Menig 4.

Scheidsrechter: Blom 6.

Man of the match: Jamie Jacobs heeft dit seizoen nog geen basisplaats gekregen van trainer Henk de Jong, maar solliciteerde daar zaterdagavond openlijk naar met twee goals. Jacobs is een van de vele door AZ opgeleide spelers bij Cambuur.

Go Ahead Eagles – Sparta 2-0

Go Ahead Eagles: Hahn 6,5; Lucassen 6,5, Nauber 7, Bakker 7,5 (80. Kramer -), Kuipers 7; Brouwers 6,5, Rommens 6,5; Berden 6 (61. Cardona -), Botos 7,5 (80. Idzes -), Oratmangoen 8; Lidberg 6,5, (61. Cardona -).

Sparta: Okoye 6; Abels 4.5, Vriends 6, Heylen 4 (46. Beugelsdijk 5.5), Pinto 4; Mijnans 5, Duarte 6 (56. Overman 5.5), Thy 5, Smeets 4.5 (64. Jans), Van Crooy 4 (74. Engels), Emegha 6 (73. Goudmijn).

Scheidsrechter: Van der Laan 6.

Man of the match: Ragnar Oratmangoen speelde al een belangrijke rol in de promotie van Cambuur vorig seizoen en laat zich nu ook gelden in de eredivisie voor Go Ahead. De snelle buitenspeler was de uitblinker in de eerste eredivisieoverwinning voor de club sinds 2017.

PSV – FC Groningen 5-2

PSV: Drommel 6,5; Teze 6, Ramalho 8, Obispo 7, Max 5,5 (Mwene 6,5); Van Ginkel 6 (75. Boscagli -), Sangaré 5,5; Madueke 5,5 (46. Vertessen 5,5); Götze 6, Gakpo 7,5 (84. Thomas -); Zahavi 6 (83. Bruma -).

FC Groningen: Leeuwenburgh 6; El Hankouri 6, Te Wierik 5,5 (87. Postema -), Dammers 6,5, Kasanwirjo 6, Gudmundsson 6 (61. Meijer -); Ngonge 7 (88. D. van Kaam -), Suslov 6, Matusiwa 6,5, Joosten 6 (61. El Messaoudi -); De Leeuw 6 (61. Strand Larsen -).

Scheidsrechter: Gözübüyük 6,5.

Man of the match: André Ramalho blijkt een schot in de roos voor PSV. Hij vond eigenlijk dat hij twee goals maakte tegen FC Groningen, maar zijn eerste werd aan Mo El Hankouri gegeven. Door de Braziliaan is de hoekschop bij PSV weer een wapen.

Willem II – PEC Zwolle 1-0

Willem II: Wellenreuther 6,5; Owusu 6,5, Heerkens 7, Jenssen 6, Köhn 7,5; Saddiki 6,5 (82. Roemeratoe -), Saglam 7 (72. Svensson -), Llonch 7; Nunnely 6,5 (72. Kabangu) -, Wriedt 6,5 (88. Spieringhs -), Köhlert 7 (88. Zuijderwijk-).

PEC Zwolle: Lamprou 6; Van Polen 5,5, Van den Berg 6, Voet 6, De Wit 6; Nakayama 5, Van den Belt 5, Reijnders 5 (81. Kastaneer -), Clement - (23. Landu 5); Paal 4,5 (69. Lagsir -), Tedic 5.

Scheidsrechter: Oostrom 6.

Man of the match: Linksback Derrick Köhn was vorig seizoen nog weleens een onzekere factor achterin bij Willem II maar dit seizoen is de Duitser uiterst stabiel.

FC Utrecht – Feyenoord 3-1

FC Utrecht: Paes 6; Ter Avest 6 (62. Van der Maarel -), Van der Hoorn 7, Janssen 7,5, Warmerdam 7; Maher 7, Gustafson 7,5 (87. Van den Berg -), Timber 7,5 (74. Van Overeem -); Sylla 6,5, Douvikas 7 (74. Van de Streek -), Ramselaar 7 (74. Mahi -)

Feyenoord: Bijlow 6; Pedersen 5,5, Trauner 7, Hendriks 5,5, Malacia 5; Toornstra (81. Baldé -) 5, Til 5,5, Kokcu 6; Jahanbakhsh 6 (45. Aursnes 6,5), Linssen 5, Sinisterra 7

Scheidsrechter: Higler 5.

Man of the match: Willem Janssen was de beste kracht achterin bij FC Utrecht dat de zo geroemde aanval van Feyenoord kon weerstaan in de eigen Galgenwaard.

Ajax – Vitesse 5-0

Ajax: Stekelenburg 6,5; Mazraoui 7 (65. Rensch -), Timber 7, Martinez 7, Blind 6,5 (68. Tagliafico); Alvarez 7,5 (84. Schuurs), Gravenberch 7; Antony 8 (75. Neres), Klaassen 6,5 (75. Berghuis -), Tadic 6,5; Haller 7.

Vitesse: Schubert 5,5; Dasa 5, Oroz 4,5, Bazoer 5 (46. Gong 5 ), Hajek 5, Wittek 5; Bero 5,5, Gboho 5 (46. Vroegh 5), Tronstad 5,5; Frederiksen 4 (46. Buitink 5), Openda 4 (69. Cornelisse 5).

Scheidsrechter: Makkelie 6,5.

Man of the match: Een basisplaats bij Ajax vandaag voor Antony die daarmee zomeraanwinst Steven Berghuis op de bank hield. De Braziliaan zette direct de toon in de vermakelijke concurrentiestrijd tussen de twee door al na vijf minuten de score te openen.

Heracles – NEC 0-1

Heracles: Blaswich 6; Fadiga 6, Schoofs 6, Knoester 6, Roosken 6,5; Kiomourtzoglou 6 (81. Amissi -), De La Torre 6,5, Vloet 6,5; Laursen 5 (46. Azzaoui 6), Bakis 4, Basacikoglu 5 (46. Burgzorg 6).

NEC: Branderhorst 7; Van Rooij 7, Márquez 7, Odenthal 7, El Karouani 7; Schöne 6 (80. Vet -), Proper 6, Duelund 6 (90. Bronkhorst -); Okita 5,5, Akman 7 (71. Romeny -), Bruijn 5,5 (79. Tavsan -).

Scheidsrechter: Kamphuis 5.

Man of the match: Ali Akman was alweer de matchwinnaar voor NEC. Hij maakte de enige treffer van de wedstrijd en is hard op weg om een nieuwe Nijmeegse publiekslieveling te worden.

Heerenveen – AZ 1-3

Heerenveen: Mulder 5,5; Van Ewijk 6, Van Beek 6,5, Dresevic 6, Woudenberg 5 (85. Nunumete -); Kongolo 5 (76. Van der Heide -), Halilovic 5, De Jong 5,5, J. Veerman 5; Stevanovic 5 (56. Nygren 5) ; H. Veerman 6.

AZ: Verhulst 5,5; Sugawara 6, Letschert 5,5, Martins Indi 6, Witry 6,5; Midtsjø 6 (85. Clasie -), De Wit 6, Koopmeiners 5,5; Aboukhlal 6 (63. Gudmundsson -), Pavlidis 6,5 (73. Evjen -), Karlsson 6 (85. Reijnders -).

Scheidsrechter: Nijhuis 6,5.

Man of the match: De Noor Aslak Witry is aangetrokken als rechtsback maar speelt nu twee wedstrijden achter elkaar als linksback en dat bevalt. Zijn goal was belangrijk voor AZ, dat nog niet had gewonnen dit seizoen.

