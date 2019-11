Vier op een rij voor Volendam, hekkensluiter Dordrecht loopt puntje in

In Brabant slaagde Volendam erin alweer het vierde achtereenvolgende competitieduel te winnen - al werd het tussentijds wel door Sparta uit de KNVB-Beker geknikkerd. In het Heesen Yachts Stadion werden alle doelpunten in het eerste bedrijf gemaakt. Philippe Rommens opende na 6 minuten nog de score voor de thuisploeg, maar nog voor rust had de ploeg van Wim Jonk via Jelle Duin en Martijn Kaars de 1-2 op het scorebord gezet. Bij die stand bleef het in de tweede helft, waardoor Volendam volop mee blijft doen in de tweede periode.



