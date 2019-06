Vier Nederlanders in beste team Nations League

Van Dijk na verlies: Dit mag onze ontwikke­ling niet verpesten

0:22 Virgil van Dijk baalde van de 1-0 nederlaag tegen Portugal, maar de captain van Oranje wilde niet negatief doen over zijn ploeg. ,,We maken grote stappen als team, zowel binnen als buiten het veld. Dit mag onze ontwikkeling niet verpesten, we gaan door.”