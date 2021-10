Vier goals, maar toch moet Fenna Kalma prijs van ‘Woman of the Match’ delen

Haar kwartet goals tegen Heerenveen waren voor Kalma niet genoeg om te worden gekozen tot ‘woman of the match’. De aanvalster moest die eer delen met aanvoerster Renate Jansen, die een hattrick maakte. Kalma en Jansen lieten zich na afloop lachend fotograferen achter een lijst met daarop de tekst ‘woman of the match’. Danique Ypema maakte het achtste doelpunt van de voetbalsters uit Enschede.