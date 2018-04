'Videoref' Makkelie naar WK: 'Beloning voor pionier KNVB'

Makkelie is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van video-arbitrage in het topvoetbal. De eerste test van de FIFA met een liveverbinding vond in 2016 plaats bij de vriendschappelijke interland tussen Italië en Frankrijk. Makkelie fungeerde daar als videoscheidsrechter, terwijl Kuipers de arbiter op het veld was. Ook werkte Makkelie als video-arbiter bij het WK voor clubs (2016) en het WK onder 20 (2017).



Makkelie had nog liever op het veld gestaan tijdens het WK. ,,Maar die keuze is nu op Kuipers gevallen en ik zal er alles aan doen om op het EK 2020 van de partij te zijn. In deze rol ben ik alsnog op het WK actief en dat is ontzettend leerzaam en belangrijk. Want laten we eerlijk zijn: video-arbitrage is de toekomst van het voetbal."