Video-analist PSV tijdens duel met Groningen gereanimeerd

Rip werd in de eerste helft onwel en moest worden gereanimeerd. Hij is sinds 2012 in dienst van PSV en was daarvoor onder meer ad interim-coach van NEC. Ook FC Groningen-coach Ernest Faber, in het verleden tientallen jaren in dienst van PSV, was aangeslagen en emotioneel tijdens de persconferentie. "Wim is een goede vriend van me. Iedereen wenst hem en zijn familie het beste en we hopen het beste van de situatie."