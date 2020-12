Veteraan Mulenga laat zich weer gelden bij Go Ahead Eagles

Samenvatting Ihattaren straalt weer bij PSV: ‘Als je achttien bent, mag je fouten maken’

8:07 Op het gezicht van Mohamed Ihattaren brandt zaterdagavond een hartelijke lach. Een even natuurlijke als echte lach. Die van een jongen die dol- en dolblij is dat het weer lekker loopt op het veld. En niet alleen dat: hij oogt weer fitter dan fit. Het bekkie van het PSV-talent staat zo strak dat het woord topsporter weer met recht op hem van toepassing is. Ihattaren heeft zichzelf na een zwarte en zware periode met hulp van zijn familie en de trainers van PSV razendsnel teruggeknokt.