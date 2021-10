Verwijderde stoelen leidden volgens constructeur tot instorting uitvak NEC: ‘Gewoon op je krent zitten’

Hij bevestigt zijn woorden tegenover deze krant en benadrukt dat vooral het gedrag van stadionbezoekers moet veranderen. ,,Je moet gewoon op je krent gaan zitten, gewoon normaal doen. Dat is misschien een vervelende boodschap, maar het moet een keer worden gezegd.”



De grote renovatie van De Goffert in 1999 kwam mede in een stroomversnelling terecht doordat voetbalbond KNVB, in navolging van de Europese bond UEFA, besloot dat alle toeschouwers in een stadion een eigen zitplaats zouden moeten hebben.



In de jaren die volgden, versoepelden de regels en kregen voetbalclubs in Nederland weer de mogelijkheid staanplaatsen te realiseren. Clubs zien ze als sfeerverhogend en als interessant voor jonger publiek. Zo keerden staanplekken ook bij NEC terug voor de sfeermakers van Vak 080 en in het onderste deel van het uitvak.