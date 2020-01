Dumfries zag dat zijn ploeg tegen FC Twente mogelijkheden creëerde, maar opnieuw niet scherp was in de afronding. ,,We hebben de kansen gehad, in de eerste én de tweede helft”, aldus Dumfries, die de rode kaart van kersverse aanvoerder Ibrahim Afellay, een halfuur voor tijd, als kantelpunt zag. ,,Dan wordt het lastig.”



De rechtsback van PSV, die net als vorige week tegen VVV-Venlo (1-1) tot scoren kwam, weet waar het bij zijn ploeg aan ontbreekt. ,,Een stukje scherpte”, aldus Dumfries. ,,Zonder in verwijten te praten, het is wel vervelend dat het steeds hetzelfde verhaal is bij ons.”