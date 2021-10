Vertrouwen bij Ajax: ‘Wij zijn de dark horse tegen wie niemand graag speelt’

Ajax - Borussia Dortmund is vanavond veel meer dan een wedstrijd waarin Ajax een voorschot kan nemen op overwintering in de Champions League. De kraker is voor de koploper van de eredivisie de eerste echt grote testcase van het seizoen, waarin bovendien meer robbertjes zullen worden uitgevochten. Zo gaat het solide verdedigingsduo Lisandro Martínez en Jurriën Timber zich meten met wereldspits Erling Haaland, die in zijn uppie een bijna even hoge marktwaarde vertegenwoordigt als het hele elftal van Ajax. ,,Hij was nog beter dan ik dacht’’, blikt Timber terug op zijn eerste treffen, als rechtsback van Oranje vorige maand, met het fenomeen.