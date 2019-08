Vertrek van AZ-aanvoerder Til ‘een kwestie van tijd’

Til werd in de 72ste minuut van het uitduel met BK Häcken gewisseld voor de debuterende Jordy Clasie. Door de innige knuffels die Til van zijn ploeggenoten kreeg, leek die wissel erg veel op een afscheidswissel. ,,Daar leek het wel een beetje op hè", erkende Til zelf voor de camera van Veronica. ,,Er is nog niets definitief. Daar moet je echt voor bij Max (technisch directeur Huiberts, red.) zijn", zo probeerde Til eerst nog oppervlakkig te blijven.



Op de vraag of het ook daadwerkelijk zijn afscheid was, verklapte Til wat meer: ,,Er moet nog een definitieve klap op gegeven worden", stelde de captain, die duidelijk geraakt was door het gezang van de AZ-aanhang. ,,Ik ga ze allemaal missen. Ik ben hier opgegroeid. Ik denk dat het wel een kwestie van tijd is tot er een definitieve klap op gegeven wordt ja.”