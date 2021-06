Vertrek Steijn als trainer van NAC onvermijdelijk na mislukt seizoen

Gemengde gevoelens bij Ajax na strafver­min­de­ring Onana

10 juni Het CAS heeft in hoger beroep bepaald dat de schorsing van André Onana (25) wordt verkort tot negen maanden. De schorsing eindigt nu op 4 november van dit jaar. De tuchtcommissie van de Europese voetbalfederatie UEFA had Onana eerder voor twaalf maanden geschorst, omdat hij bij een controle buiten de wedstrijden om positief had getest op het verboden middel furosemide.