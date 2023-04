Vertrek bij Feyenoord doet Crysencio Summerville soms nog pijn: ‘Als het kan, sta ik ook op de Coolsingel’

Column Willem van Hanegem | Bij PSV denken ze dat de bekerfina­le en een tweede plek het seizoen goed zullen maken

Willem van Hanegem vindt dat er wel heel hoog wordt opgegeven over de aanstaande topper tussen PSV en Ajax, de ploegen die normaal gesproken strijden om de tweede plaats achter Feyenoord. ,,Laten we ons er niet te veel van voorstellen en ons niet gek laten maken door de televisiezender die net doet alsof de Champions League-finale zondag in Eindhoven wordt afgewerkt.”