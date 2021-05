Verstevigt Vitesse de vierde plek tegen PEC?

Geen vervolging racisti­sche uitlatin­gen FC Den Bosch-Excelsior: ‘Onvoldoen­de bewijs’

26 april De twee verdachten in het onderzoek naar racistische uitlatingen tijdens FC Den Bosch - Excelsior op 17 november 2019 worden niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie Oost-Brabant besloten. Tegen de twee is onvoldoende bewijs gevonden. Het onderzoek is daarmee afgesloten, zo meldt het Brabants Dagblad.