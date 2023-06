Veroordeling Quincy Promes betekent beschamende afgang voor Ajax en KNVB

PSV wil Noa Lang naar Eindhoven halen, eerste contact met aanvaller gelegd

PSV heeft de 23-jarige Noa Lang als versterking op de radar. Met de aanvaller die woensdag nog scoorde voor Oranje is inmiddels ook contact gelegd, al zijn meerdere clubs geïnteresseerd in hem. De huidige speler van Club Brugge staat open voor een stap terug naar Nederland. Zaakwaarnemer Ali Dursun wil op dit moment niks bevestigen of ontkennen.