Vernieuwingskuur Koeman heeft ook gevolgen voor Jong Oranje

Door Daniël Dwarswaard

Lees ook Geblesseerde Sandler haakt af bij Jong Oranje Lees meer

De laatste interland van Jong Oranje? Dat is alweer even geleden. In november vorig jaar rolde de ploeg van Art Langeler het nietige Andorra met 8-0 op. De uitblinkers: Justin Kluivert, Guus Til en Frenkie de Jong. Die eerste twee denken deze dagen even niet aan Jong Oranje. Nee, zij hopen vrijdag tegen Engeland of anders maandag tegen Portugal te debuteren in het grote Oranje. Frenkie de Jong is nu geblesseerd, maar ook hij stond al op de shortlist van Koeman.

Volledig scherm Art Langeler. © Erwin Spek Het lot van Jong Oranje. Middenin de kwalificatiereeks voor het jeugd-EK van 2019 ziet het elftal van Art Langeler er op cruciale plekken plots anders uit. Deze interlandperiode is dat misschien nog niet zo erg met de oefenwedstrijd tegen België en het veronderstelde makkie in Andorra. Maar in september staan er wél cruciale wedstrijden voor Jong Oranje op het programma. Uit tegen koploper Jong Engeland en thuis tegen de leeftijdsgenoten uit Schotland, ook een directe concurrent.

Jong Oranje staat nu op een gedeelde tweede plaats in de kwalificatiepoule en moet nog alles op alles zetten om zich te plaatsen voor het EK. Bij de KNVB roept iedereen in koor dat het van cruciaal belang is dat Jong Oranje eindelijk weer eens op een groot toernooi present is. De laatste keer was het jeugd-EK van 2013 in Israel waar Jong Oranje in de halve finale werd uitgeschakeld door Italië. De twee EK’s daarna in 2015 en 2017 gingen aan de neus van Jong Oranje voorbij. Geheel in lijn met de vaderlandse voetbalcrisis.

Het standpunt van bondscoach Ronald Koeman is duidelijk. ,,We hebben met elkaar gediscussieerd over welke spelers bij Oranje en welke bij Jong Oranje moeten zitten. Ik neem de beslissing en houd daarbij rekening met Jong Oranje dat zich moet plaatsen voor het EK. Maar het grote Oranje blijft het belangrijkste elftal.’''

Overigens zijn ook de A-internationals Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Timothy Fosu Mensah qua leeftijd nog speelgerechtigd voor Jong Oranje. Zij zouden in theorie later nog een rol kunnen spelen in de kwalificatiereeks van het beloftenteam. Dat ligt gezien de koersbepalende nieuwe start van het grote Oranje alleen totaal niet voor de hand.

Volledig scherm Steven Bergwijn in actie bij Jong Oranje. Op de achtergrond Bart Ramselaar. © Pro Shots