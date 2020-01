Verlopen paspoort houdt PSV’er Bruma uit Qatar

De Telegraaf meldt dat Bruma moest achterblijven in Nederland omdat zijn paspoort verlopen bleek te zijn. Het is de bedoeling dat de vleugelspits op korte termijn alsnog naar Qatar gaat. ,,Hij sluit wat later aan”, aldus PSV.



Ernest Faber, die het seizoen afmaakt als opvolger van de ontslagen hoofdtrainer Mark van Bommel, vloog met 26 spelers naar Qatar. De aanvallers Steven Bergwijn en Donyell Malen ontbreken in de selectie. Malen onderging in de Amerikaanse stad Pittsburgh een operatie aan zijn linkerknie en komt de rest van dit seizoen niet meer in actie. Bergwijn bleef met een lichte blessure achter in Eindhoven. De nummer 10 van PSV volgt een aangepast programma en hoopt zo snel mogelijk weer aan te sluiten bij de selectie.



PSV oefent in Qatar tegen de Belgische ploegen Club Brugge (donderdag) en KAS Eupen (zaterdag).