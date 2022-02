Verheydt schiet ADO Den Haag langs tiental FC Den Bosch in tijdelijk gestaakt duel

Roger Schmidt heeft het gevoel dat er na dit seizoen in Nederland niet méér voor hem te winnen is dan nu

Roger Schmidt heeft PSV laten weten dat het voor hem straks na twee jaar stopt in Eindhoven. Hij heeft het gevoel dat er na dit seizoen niet méér te winnen is dan nu. Niet in de huidige verhoudingen met Ajax. Én niet in de gunfactor rond hemzelf.

3 februari