Verbeek voorspelt tweede seizoenshelft: ‘PSV kampioen, Feyenoord wint beker’

Kampioen: PSV

,,Aan het begin van het seizoen was PSV voor mij de favoriet en daar blijf ik bij. Het sterke collectief maakt ze in Nederland bijna onverslaanbaar. Ze trekken ook vaak moeizame wedstrijden over de streep. Ajax heeft ook een hecht team, maar moet het iets meer hebben van individuele kwaliteit. Toch moet je altijd een slag om de arm houden. Er kunnen deze maand immers altijd nog mutaties plaatsvinden in de transferperiode.’’

Winnaar KNVB-beker: Feyenoord

Rechtstreekse degradant: De Graafschap

,,Ik ben bang dat het De Graafschap van mijn vriend Henk de Jong degradeert. Je ziet nu ook dat het niet lukt om de gewenste versterkingen te halen. FC Groningen lukt dat bijvoorbeeld wel, maar je moet nog maar zien of die zes nieuwe spelers ook daadwerkelijk aanwinsten blijken te zijn. Eigenlijk moeten alle ploegen vanaf plaats acht nog vrezen. Heerenveen staat negende, maar kan met een paar nederlagen zomaar in de problemen komen. Datzelfde geldt voor Willem II, dat met Fran Sol een belangrijke speler heeft verloren.’’

Kampioen Keuken Kampioen Divisie: FC Den Bosch

,,Om een kampioen in de Keuken Kampioen Divisie aan te wijzen is lastig, maar als ik één naam moet noemen kies ik voor FC Den Bosch. Naast die ploeg zijn er in mijn ogen nog drie andere gegadigden voor rechtstreekse promotie: Go Ahead Eagles, Sparta en FC Twente. Voor die twee laatstgenoemde clubs kan het nog weleens lastig worden. Zij moeten kampioen worden. Die druk is er in Den Bosch niet, waardoor zij zomaar aan het langste eind kunnen gaan trekken.’’