Verbeek houdt goed gevoel over aan gesprek met FC Twente

Verbeek hield er een goed gevoel aan over. ,,Dit soort gesprekken zijn altijd goed. Twente heeft geïnformeerd of ik er voor open sta om weer het veld op te gaan en of er belemmeringen zijn. Ik heb gezegd dat die er niet zijn en ik zin heb om weer aan het werk te gaan."

FC Twente heeft altijd geleefd bij Verbeek, laat hij weten. ,,Het gaat er nu om of zij het in mijn zien zitten en ik in hen. Ik kom net uit het gesprek en laat het even bezinken. Dat zal bij Twente ook zo zijn. We hebben afgesproken dat ze contact opnemen met mij.’’