Verbeek: Gelijkmaker Boere was de ultieme beloning

,,Ajax heeft de betere ploeg en kan beter voetballen'', zei hij. ,,Maar wij moesten dat compenseren met passie, strijd en wilskracht. In de rust heb ik bij een achterstand van 2-0 gezegd dat we moesten blijven knokken. Met 3-0 verliezen, dat kan. Met 4-0 ook, maar dan wel met strijd. De ultieme beloning voor onze geleverde inzet kregen we in de voorlaatste minuut met die treffer van Tom Boere.''

,,We wisten dat Ajax kwetsbaar was in de lucht en het is mooi dat we twee keer door de lucht hebben kunnen scoren. Maar ik vind het vooral knap dat de jongens dit hebben kunnen opbrengen. Hier kunnen we mee verder.''