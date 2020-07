Verbeek: ‘Dit is een dag die heel veel emotie bij me oproept’

Gertjan Verbeek

,,Of je me mag feliciteren? Ja, dat mag zeker. Dit is een dag die heel veel emotie bij me oproept. Sinds 1983 ben ik supporter van SC Heerenveen en sinds die tijd heb ik er prachtige dingen beleefd: als voetballer onder meer het behalen van twee promoties naar de eredivisie en het spelen van de bekerfinale tegen Ajax in ‘93. In mijn vier seizoenen als hoofdcoach heb ik daarnaast even zo vaak Europees voetbal gehaald. Dat schept een band. Het voelt nog altijd als een voorrecht om met mannen als Riemer, Foppe en Henk Heising -ten onrechte wordt hij nog weleens vergeten- gewerkt te mogen hebben. En SC Heerenveen is natuurlijk de club van Abe, een voetbalgrootheid. Of beter: SC Heerenveen ís Abe. Je kunt je dus wel voorstellen dat het een speciale dag is voor me. Of je mij ooit nog in een officiële rol terug gaat zien in het Abe Lenstra Stadion? Trainer zie ik me niet heel snel meer worden bij Heerenveen. De rol die mij me past, is die nu wordt ingevuld door Gerry Hamstra. Technische zaken dus, daar heb ik verstand van, daar ben ik goed in. Mocht de gelegenheid zich nog eens voordoen om die taak op me te nemen, dan zou ik dat graag doen ja. Bouwen aan nóg een paar eeuwen SC Heerenveen; dat zou mooi zijn.”

Foppe de Haan

,,Ja, jong. Dit is een heel bijzondere, unieke dag. SC Heerenveen verdient een hele grote felicitatie. Honderd jaar; er zijn tijden geweest dat ik niet gedacht had dat de club deze mijlpaal zou bereiken. Maar het is toch gelukt en dat is hartstikkene prima. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook best een beetje trots op ben dat ik onderdeel heb mogen zijn van die historie. Want er hebben hier nogal wat mannen rondgelopen, hé. Riemer, Gertjan, Abe natuurlijk, de man die Friesland z’n zelfbewustzijn heeft gegeven… Ik kan wel duizend momenten noemen die voor mij nog altijd speciaal zijn. De promoties naar de eredivisie, het spelen van de bekerfinale Ajax-SC Heerenveen in 1993, toen die hele Kuip vol zat met Heerenveen-supporters, mee mogen doen met de Champions League. Maar hét moment is voor mij de bekerwedstrijd SC Heerenveen-PSV in ’93, het seizoen van onze eerste bekerfinale. We wonnen in de sudden death dankzij een doelpunt van Marco Roelofsen. Dát was voor mij de avond waarop ik dacht: ‘Verrek, het wordt nog eens echt wat met Heerenveen.’ En dat is ook gebeurd, ervaren we vandaag. SC Heerenveen 100 jaar. Iedereen heeft het erover en er staat een prachtig jubileumboek in mijn kast. We doen ertoe. Machtig mooi, man. Hoe mijn dag er vandaag uitziet? Vanavond mag ik aanschuiven bij Op1 om over mijn cluppie te komen praten en ik ga daarvoor nog een hapje eten met mijn vrouw Geke. Maar goed, dat is straks pas. Eerst nog even de heg snoeien in mijn achtertuin. Ook op de verjaardag van SC Heerenveen gaat het leven tenslotte gewoon door, hé.”