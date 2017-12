Vente weer in beeld voor basisplek bij Feyenoord

Jørgensen hervatte de training deze week, maar de vraag is of hij klaar is om te starten in de bekerwedstrijd tegen de Almeloërs. ,,Hij heeft een paar moeilijke dagen gehad’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Morgen beslis ik of Nicolai gewoon opstel. Hij is beschikbaar, ik moet er nog over nadenken.’’

Als de Deen inderdaad niet speelt, zou Dylan Vente weer een serieuze optie zijn als puntspeler. De jongeling kende tegen Sparta een prima basisdebuut. Twee assists en een doelpunt en na afloop een kleedkamer vol mensen die hem op de schouders sloegen. Dat hij Michiel Kramer in de pikorde voorbij is, is duidelijk. Hoe staat de lange spits, die door Van Bronckhorst alleen nog puur als pinchhitter wordt gezien, er zelf in staat is onduidelijk. ,,Ik heb met hem gezeten’’, zegt Van Bronckhorst, die ook Jean-Paul Boëtius al eens de voorkeur gaf als centrumspits. ,,Het is voor mij duidelijk wat de rol van Michiel is. Of dat voor hem ook zo is? Ja, want we hebben er over gesproken. Kijk, uiteindelijk zal Michiel waarschijnlijk voor zichzelf willen kiezen. Maar dit is nu gewoon de situatie.’’