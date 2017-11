Vente redt belangrijk punt voor Feyenoord onder 19 in UEFA Youth League

Net als twee weken in de heenwedstrijd (4-0) was Feyenoord onder 19 de bovenliggende partij tegen de leeftijdsgenoten uit Oekraïne. Zo makkelijk als in het Van Donge & De Roo Stadion ging het echter niet voor de formatie van trainers Cor Adriaanse, Arnold Scholten en Ulrich van Gobbel. Zeker in het begin moest Feyenoord wennen aan de omstandigheden op de Metalist Training Ground, waar de temperatuur rond het vriespunt lag en het veld erg zacht was. Na 65 minuten bracht Vladyslav Kuzmenko de Oekraïners op voorsprong, maar in de 90ste minuut zorgde Vente voor de 1-1 voor Feyenoord.