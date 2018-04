Veltman vindt armoedig spel Ajax 'moeilijk te verklaren'

Ajax had ruim een uur lang niets te vertellen in de Euroborg. ,,Dat is moeilijk te verklaren", zei Veltman tegen FOX Sports. ,,We gingen slecht de duels in, de passes waren onder de maat. Groningen was gretig en ging er vol in, ze maakten het ons erg moeilijk."



Veltman had ondanks een zeer zwak optreden het vertrouwen in een goede afloop niet verloren. ,,Ik had steeds het gevoel dat we het konden kantelen. Na zo'n rode kaart wordt het moeilijk, maar ik geloofde nog wel in doelpunten."



Veltman werd de vorige twee competitieduels gepasseerd door Ten Hag, maar stond in Groningen weer aan de aftrap. Tevreden over zijn optreden kon hij onmogelijk zijn. ,,Ik had een paar goede momentjes, een paar keer wat minder. Uiteindelijk ben ik ontevreden want ik kreeg een rode kaart en veroorzaakte een penalty (door Mahi gemist, red.)."



,,Die eerste kaart was onterecht'', aldus Veltman, die de bal tegen zijn hand kreeg en scheidsrechter Kevin Blom een strafschop zag geven aan FC Groningen. Doelman André Onana keerde de inzet van Mimoun Mahi en voorkwam zo dat Ajax met 2-0 achter kwam te staan. ,,Dat was honderd procent zeker geen strafschop."