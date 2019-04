Veltman krijgt tegen Ronaldo zijn ‘rolletje’

Het was voor Ajax al een perfecte generale op weg naar het duel met Juventus, maar gisteren bleek de zege bij Willem II ook nog eens goed voor de koppositie. Ook Joël Veltman (27) had zijn aandeel. Hij staat woensdag waarschijnlijk tegenover Ronaldo.

Door Daniël Dwarswaard

Joël Veltman vertelde vorige maand in deze krant uitgebreid over de zware strijd die hij de afgelopen ­periode voerde. Negen maanden revalideren na weer een zware knieblessure. De 27-jarige Ajacied voegde tot slot van het interview een hoopvol zinnetje toe. ‘Misschien kan ik dit seizoen nog een rolletje spelen voor het team.’

Volledig scherm © BSR Agency Een rolletje? Kijk nu eens. Veltman maakte zaterdag in Tilburg een van de vier Ajax-goals, zijn eerste doelpunt sinds september 2017. Hij hielp zijn ploeg ermee naar de eerste plaats in de eredivisie, nu echt. En normaal gesproken staat de verdediger woensdag in de startopstelling van het eerste kwartfinaleduel in de Champions League, tegen ­Juventus. Tegen Cristiano Ronaldo waarschijnlijk, de Portugese wereldster die na een blessure wordt klaargestoomd voor het duel in de Johan Cruijff Arena.



,,Het ziet ernaar uit dat hij er bij is’’, zegt Veltman over zijn waarschijnlijke directe tegenstander. Mooi natuurlijk. Ronaldo staat ­eigenlijk overal op het veld, maar ik zal hem ook veel tegenkomen. Zeker met hem er bij is Juventus voor mij dé favoriet om dit jaar de Champions League te winnen. Soms ziet het er niet uit, maar mede door Ronaldo zijn ze dit seizoen aanvallend echt top.’’

Generale

Tegen Willem II beleefde Ajax zaterdag een perfecte generale repetitie. Het team van trainer Erik ten Hag toonde vastberadenheid. Scherp, geconcentreerd, fel. Het zijn vooraf wat clichématige termen voor een lastige uitwedstrijd. Maar Ajax bracht het in Tilburg uiteindelijk allemaal in de praktijk. Dat gold ook voor Veltman persoonlijk. Nu Noussair Mazraoui in de eredivisie én tegen Juventus geschorst is, moet Veltman zijn kans grijpen. De rechtsback speelde goed en maakte, om het af te maken, een uitstekend doelpunt, de 1-3 op aangeven van Dusan Tadic.

Zelf is Veltman vooral blij dat hij na negentig minuten niet eens ‘leeg’ was. En dat hij op het veld eigenlijk nooit meer aan die eerder vervloekte knie denkt. Tijdens die legendarische 1-4 zege bij Real Madrid mocht de voormalige aanvoerder al invallen, toen de wedstrijd gek genoeg min of meer al gespeeld was. Straks in de basis tegen ‘Juve’ is alles anders. Direct zó’n topwedstrijd, nu hij net pas fit is. Moeilijk? ,,Ik weet wat het niveau is, omdat ik eerder met Ajax in de Champions League heb gespeeld. Natuurlijk, dit is een kwartfinale. Dan moet je top zijn, niks anders.’’

Niveauverschil

Het verschil tussen dit Ajax en het Ajax waarin hij negen maanden terug nog speelde, is volgens Veltman qua niveau groot. Hij merkte het de afgelopen weken al tijdens de trainingen. ,,De eerste weken waren daarom wel zwaar. Maar het is tegelijkertijd ook genieten. De ploeg kan zó’n hoog niveau halen. Het is motiverend om te proberen daarin mee te gaan.’’

Volledig scherm Cristiano Ronaldo verlaat het veld met een hamstringblessure © AFP Voor de winterstop zat hij als supporter op de tribune tijdens de Champions League-wedstrijden. Toen kon Veltman nog niet bevroeden dat hij woensdag één van de grootste wedstrijden uit zijn loopbaan zal spelen. Een confrontatie tussen twee klassieke grootmachten in Europa. Een wedstrijd ook waarin Ajax het toch al zo geweldige Europese seizoen nóg specialer kan maken.



Tegen Ronaldo dus ook. Of hij, ondanks de enorme bekendheid van de Portugees, alsnog wat extra beelden van hem bekijkt? ,,Ik weet wat hij doet en wat hij kan, hoor. En ik weet ook wat de linksback en linkshalf van Juventus doen. Ik heb Juventus daarvoor vaak genoeg gezien. Het moet echt honderd procent zijn bij ons. Ik kijk er, als ik speel, vooral erg naar uit.’’