Velthuizen duikt op bij Fortuna Sittard

Fortuna verkeert in keepersnood nadat eerste doelman Yanick van Osch een zware botkneusing heeft opgelopen en de Moldavische keeper Alexei Koselev op het punt staat een transfer af te ronden. Omdat het herstel van Van Osch enkele weken in beslag zal nemen, zocht Fortuna op korte termijn naar een oplossing.



Velthuizen keepte op 5 september 2009 zijn enige interland voor Oranje in het oefenduel met Japan. Hij deed dat als doelman van Vitesse. Buiten Arnhem was Velthuizen nog actief als doeman voor Hércules, Hapoel Haifa, Omonia Nicosia, AZ en Telstar. Voor laatstgenoemde twee clubs keepte hij geen officiële wedstrijden.



Velthuizen vertrok afgelopen zomer bij Telstar nadat hij in februari een contract tot het einde van het seizoen had getekend. Mede vanwege een voetblessure kwam het dus niet tot een debuut in Velsen-Zuid.