‘Velen kijken bij Vilhena vooral naar wat hij níet kan’

Door Mikos Gouka



Het was een koude dag in februari 2016 en Riechedly Bazoer schoot Ajax in de Arena heel fraai langs Feyenoord. Voor veel voetbalanalytici was die mooie goal slechts de bevestiging van wat ze toch al jaren voorspelden: een megatalent in sneltreinvaart op weg naar de absolute top. En o ja, met in zijn kielzog natuurlijk Anwar El Ghazi, Jaïro Riedewald en Kenny Tete, eveneens allemaal buitencategorie.



Toen Tonny Vilhena recent in de Klassieker volledig kopje onder ging tegen Ajax, was dat voor velen ook een bevestiging. Maar wel een andere. Vilhena? Subtop. Hooguit.