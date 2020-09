Veelbesproken PSV-arts Huurman naar Real Madrid

Immers dacht niet lang na over overstap naar NAC: ‘Wil strijd, passie en karakter toevoegen’

31 augustus Lex Immers zou tot na het weekend wachten met zijn beslissing, maar had daar niet lang voor nodig. Hij gaf direct op maandagochtend aan heel graag bij NAC te willen gaan spelen. ,,Ik heb er niet lang over na hoeven denken, het gevoel was goed.”