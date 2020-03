Veel onduidelijk over steun voetbalclubs: ‘We zitten in de wachtkamer’

,,Hoewel we druk bezig zijn, zitten ook wij in de wachtkamer”, zegt Rossmeisl. Hij doelt op onder andere de werktijdverkorting, een regeling waar hij de clubs op wees om aanspraak op te maken. Een meerderheid van de clubs in de eredivisie heeft dat inmiddels ook gedaan. Die regeling is alleen komen te vervallen nu de overheid de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) introduceert om het bedrijfsleven te steunen.

,,Wij lopen er tegenaan dat de tekst daarover nog niet is uitgeschreven. Ik verwacht dat dat nog wel een week duurt”, zegt Rossmeisl, die al wel veel vragen krijgt. Of betaaldvoetbalclubs er recht op hebben bijvoorbeeld. Vanwege het coronavirus zijn de stadions leeg, vrijwel al het personeel zit thuis. De kantine- en kantoormedewerkers, maar ook spelers en trainers kunnen niet doen waarvoor ze op de loonlijst staan. Toch is het nog niet helder hoe het zit of de bvo’s voor deze staatssteun in aanmerking komen.

Afwachtende modus

,,Het biedt op de korte termijn nog geen soelaas”, zegt Rossmeisl, die de rust bewaart. ,,We zitten in de afwachtende modus. Er is schade, maar niemand weet nog hoe groot die zal zijn. Bedrijven moeten volgens de nieuwe regeling kunnen aantonen dat de omzet met twintig procent daalt, maar dat kan niet altijd. Gaat de competitie straks bijvoorbeeld wel of niet door? Dat is belangrijk om te weten om te kijken welke inkomsten clubs gaan missen.”

Feit is dat de bal voorlopig nog niet zal rollen, sowieso tot 6 april. Het geeft organisaties als de FBO tijd om clubs van advies te voorzien. Bijvoorbeeld over het belastinguitstel – dat is al wel met gejuich ontvangen – en dus straks mogelijk over de zogenaamde NOW. ,,De nieuwe regeling is in principe ook beter”, zegt Rossmeisl. ,,Het is alleen nog prematuur. We kunnen niet zeggen: ‘Dit is de redding van de clubs.’ Het kan wel één van de dingen zijn waardoor we straks door kunnen in het voetbal. Dat is toch wat iedereen wil.”