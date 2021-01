Veel beter dan de laatste jaren, zelfde resultaat

Door Mikos Gouka



Hoog op de tribune van de Johan Cruijff Arena stootten de directieleden van Feyenoord elkaar gisteren aan. Achter zich hoorden ze Danny Blind hardop zeggen dat de spelers van Ajax de bal vast moesten houden. Invaller Brian Brobbey kreeg binnen de lijnen hetzelfde advies van aanvoerder Dusan Tadic. ,,Dat was wel een nieuwe gewaarwording’', zei Jens Toornstra. ,,Normaal gesproken was de wedstrijd hier de laatste jaren in de slotfase wel gespeeld.’’



De vijf minuten extra tijd die arbiter Danny Makkelie toevoegde aan de reguliere speeltijd, bij Feyenoord voelde het voor het eerst in jaren als weinig. De gelijkmaker hing in de lucht en de kopbal van Luis Sinisterra in blessuretijd op de lat had Feyenoord het verdiende punt kunnen opleveren. Na afloop keken de Rotterdammers elkaar aan. Wat overheerst dan? Het feit dat Feyenoord lange tijd de bovenliggende partij was en de meeste kansen creëerde of het zoveelste bezoek aan de Johan Cruijff Arena zonder tastbaar resultaat. ,,Dat laatste verliezen we echt niet uit het nodig’', zegt Toornstra. ,,In de kleedkamer was iedereen er ziek van.’'