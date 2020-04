Vasten in coronatijd: ‘Juist nu mis ik wedstrijden, de strijd met je lijf’

Door Daniël Dwarswaard



Huseyin Dogan (26, voetballer bij NAC): ,,De moskee waar ik normaal naartoe ga in de Haagse Schilderswijk is natuurlijk dicht. Daardoor ontdek ik een nieuwe wereld. De moskee biedt online lezingen aan. Die volg ik dan vanuit huis. Het is raar, want je mist de andere mensen. Maar het geeft me op een ­bepaalde manier ook voldoening. Ik ben nu bewuster aan het zoeken naar de manier waarop ik mijn ­geloof praktiseer. Dat geeft mij een rijk gevoel. Maar natuurlijk is het anders. Je wilt mensen aanraken en knuffelen, hen succes wensen tijdens deze ramadan. Dat kan nu allemaal niet. Iedereen weet wat ons te doen staat. Met elkaar vechten, opdat de situatie weer normaal wordt. Dat zorgt gek genoeg óók voor verbinding.