‘VAR vraagt andere manier van spelen’

Almere City heeft aan bliksem­start genoeg bij Jong AZ

20 augustus Almere City FC heeft het debuut van trainer Michele Santoni opgeluisterd met een overwinning op Jong AZ. De ploeg van de Italiaanse Amsterdammer sloeg op het kunstgrasveld in Wijdewormer hard toe in het eerste half uur. Met drie doelpunten in 28 minuten tijd, van Niek Vossebelt, Tim Receveur en Stijn Meijer, legde Almere City FC de basis voor de winst: 2-3.