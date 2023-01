VAR keurt winnende goal Ricky van Wolfswinkel af, onbegrip bij FC Twente: ‘Hoe kun je deze afkeuren?

FC Twente is er niet in geslaagd om te winnen van Vitesse. Het werd 2-2 in Arnhem, al dacht Ricky van Wolfswinkel in blessuretijd alsnog voor de drie punten te zorgen. De VAR stak daar echter een stokje voor: buitenspel.

FC Twente dacht in blessuretijd de druk op koploper Feyenoord alsnog flink te vergroten (zondag om 12.15 uur is het FC Twente - Feyenoord), maar niets was minder waar. Terwijl de bezoekers uit Enschede al volop feestvierden, kwam de VAR op de lijn bij arbiter Marc Nagtegaal. Van Wolfswinkel zou buitenspel hebben gestaan.

Hoewel de gebruikelijke lijnen getrokken werden, was het met het blote oog nauwelijks te zien. Stond Van Wolfswinkel echt buitenspel? Feit was dat de late goal van Van Wolfswinkel werd afgekeurd. De witte schoen van de FC Twente-spits zou net iets verder op het veld hebben gestaan dan de schouder van de Vitesse-verdediger. Géén 2-3 dus en géén drie punten voor de ploeg van Ron Jans.

FC Twente moest het dus doen met een puntje, al vond Jans dat zijn ploeg had gewonnen: ,,Onbegrip", zo vatte de FC Twente-trainer zijn emoties na de wedstrijd samen voor de camera van ESPN. ,,Dat ene moment is heel erg bepalend. We zien die lijnen, dan denk ik: hoe kun je deze in vredesnaam afkeuren? Als je het niet duidelijk kunt zien, dan is de beslissing van de assistent-scheidsrechter leidend en die heeft niet gevlagd, maar de goal wordt wel afgekeurd... Als je het kunt zien, is het mathematisch buitenspel, maar je kunt het hier niet zien. Dat is wel jammer. Ik vind eigenlijk dat we met 2-3 hebben gewonnen.”

FC Twente had in de openingsfase veel balbezit, maar Vitesse kwam juist in de 24ste minuut bijna op voorsprong. Doelman Lars Unnerstall redde echter bij een schot van Million Manhoef en vervolgens schoot Melle Meulensteen over. Even later was er de eerste grote kans voor de bezoekers, maar Michel Vlap schoot in vrije positie ietwat gehaast over.

Na ruim een half uur zette Van Wolfswinkel FC Twente alsnog op voorsprong. De spits benutte een strafschop, toegekend na een overtreding van Maximilian Wittek op Vlap. Vlak voor rust werd het gelijk. Gabriel Vidovic profiteerde van balverlies van FC Twente en schoot raak via het been van verdediger Robin Pröpper, die het doelpunt op zijn naam kreeg.

Kort na de hervatting zette Matúš Bero Vitesse op voorsprong. Hij scoorde na een pass van Bartosz Bialek. FC Twente kwam langszij door een doelpunt van Václav Cerný. De Tsjech schoot raak uit een moeilijke hoek, nadat Vlap eerst nog op de paal had gekopt.

Volledig scherm Vaclav Cerny viert zijn goal. © Pro Shots / Paul Meima

Vitesse speelde zonder doelman Kjell Scherpen. Hij was voor één wedstrijd geschorst na zijn rode kaart zaterdag in het verloren duel met PSV (1-0). Daan Reiziger was zijn vervanger. De Noor Sondre Tronstad viel al na iets meer dan een kwartier geblesseerd uit bij Vitesse. FC Twente speelde sinds de winterstop in de eredivisie al gelijk bij Ajax en won van FC Utrecht en Emmen.

FC Twente blijft door het gelijkspel steken op de vierde plaats met 35 punten na 18 wedstrijden.

