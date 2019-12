Van Wonderen is ‘niet happy’ en vertrekt als assistent Koeman

,,In mijn functie als assistent heb ik het gevoel dat ik onvoldoende mijn ei kwijt kan”, legt de 50-jarige Van Wonderen uit op de site van de KNVB. ,,Daardoor merkte ik dat ik niet meer helemaal gelukkig was in mijn werk. Het besluit om te stoppen was moeilijk, maar in het belang van het team wilde ik daar niet langer mee wachten. Het is een prachtige periode geweest bij Oranje, waar ik met plezier op terugkijk.”



Koeman noemt het vertrek van Van Wonderen jammer. ,,Hij had vanuit zijn functie een goede inbreng in onze staf. Maar als hij zelf aangeeft dat hij niet honderd procent happy is met zijn rol, dan is dat natuurlijk zijn eigen keuze. Ons volgend trainingskamp is volgend jaar maart. Dat geeft ons in ieder geval ruim de tijd een geschikte opvolger te vinden.”



De voormalig verdediger van Feyenoord speelde zelf vijf interlands voor het Nederlands elftal. Verder kwam Van Wonderen ook uit voor NEC en NAC. Van Wonderen is als trainer assistent geweest bij FC Twente en liep ook stage bij VVV-Venlo, dat momenteel op zoek is naar een trainer. Daarnaast is hij bondscoach geweest bij Oranje onder 17 en onder 18.