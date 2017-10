Van Weert accepteert twee duels schorsing voor rode kaart

Groningen en Van Weert gingen vandaag akkoord met het schikkingsvoorstel van de tuchtcommissie van de KNVB van drie duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. De 27-jarige Van Weert mist daardoor de thuiswedstrijden tegen AZ en Willem II, op respectievelijk zondag 15 oktober en vrijdag 20 oktober. Hij is weer inzetbaar op woensdag 25 oktober in Kerkrade, waar Groningen het in de tweede ronde van de KNVB-beker opneemt tegen Roda JC.