Van voorbeeldclub naar club in verval: ‘De hopeloosheid lijkt in Willem II geslopen’

Door Dennis van Bergen



Vanavond maken de Tilburgers wederom hun opwachting in Amsterdam. In een deplorabele toestand: nauwelijks punten, degradatienood en coach Adrie Koster die werd weggestuurd. ,,Dit is heel pijnlijk’’, stamelde Willem II-aanvoerder Jordens Peters voor de camera van de NOS. ,,We hoopten de lijn door te zetten na twee succesvolle jaren, maar in plaats daarvan sta ik nu uit te leggen waarom de trainer ontslagen is.’’